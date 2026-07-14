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Місце Ліндсі Грема у Сенаті США дісталося його сестрі

Губернатор Південної Кароліни визначився з наступницею республіканця.

Місце Ліндсі Грема у Сенаті США дісталося його сестрі
Ліндсі Грем із сестрою Дарлін
Фото: EPA/UPG

Повноваження сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який раптово помер 12 липня, до кінця 6-річного терміну виконуватиме його сестра Дарлін Грем Нордон.

Як пише BBC, рішення щодо наступниці Грема ухвалив губернатор штату Південна Кароліна Генрі МакМастер. Згідно з американськими законами, у випадку смерті чи дострокової відставки сенатора не проводяться додаткові вибори, а представник штату у законодавчому органі призначається одноосібно губернатором.  

Кандидатуру сестри Ліндсі Грема вже встигли підтримати високопоставлені республіканці, включно з президентом Дональдом Трампом. Дарлін працюватиме у Сенаті до січня 2027 року, коли її брат мав розпочати свій новий термін у разі переобрання.

Коли Дарлін було 13 років, вона та Ліндсі втратили обох батьків. 22-річний юнак тоді став офіційним опікуном сестри. 

Через смерть Грема республіканці у Південній Кароліні проведуть праймеріз, на яких визначаться з кандидатом на проміжні вибори у листопаді цього року. 

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