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ООН: ХАМАС перешкоджає наданню допомоги Газі

Озброєні чоловіки напали на гуманітарних працівників у пункті розподілу продуктів харчування.

ООН: ХАМАС перешкоджає наданню допомоги Газі
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що палестинське бойове угруповання ХАМАС зриває розподіл допомоги в секторі Газа, де населення бореться з гуманітарною кризою.

Про це пише Reuters.

Координатор гуманітарних питань ООН на палестинських територіях заявив, що гуманітарні працівники були змушені призупинити діяльність після того, як озброєні чоловіки увірвалися до пункту розподілу продуктів харчування на півночі Гази та напали на двох водіїв вантажівок на складі Всесвітньої продовольчої програми.

«Вони наражають на небезпеку гуманітарних працівників, порушують доставку життєво важливої допомоги та ще більше обмежують можливості гуманітарних організацій працювати в той час, коли цивільне населення по всій Газі продовжує стикатися з надзвичайно складними гуманітарними умовами», – сказав заступник Спеціального координатора ООН з мирного процесу на Близькому Сході Раміз Алекбаров.

ХАМАС заперечив ці звинувачення. Їх прес-служба заявила, що поліцейські сили проводили правоохоронну операцію після отримання повідомлень про контрабандні сигарети та компоненти мобільних телефонів, заховані в посилках з допомогою.

Ізраїльські війська контролюють понад 60% території Гази, включаючи всі точки доступу. Переговори про припинення вогню, покликані роззброїти ХАМАС і вивести Ізраїль з Гази, зазнають невдачі вже кілька місяців.

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