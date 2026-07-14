Рубіо оголосив кампанію з "усунення загрози суверенітету" від Міжнародного кримінального суду

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив початок заходів щодо "протидії нестерпній загрозі суверенітету Сполучених Штатів з боку Міжнародного кримінального суду".

Як зазначає Державний департамент, МКС "претендує на притягнення до відповідальності і навіть ув'язнення американських військовослужбовців і посадовців, які діють в національних інтересах США". За словами Рубіо, усі американські президенти наполягали на тому, що суд не має юрисдикції над громадянами Америки.

Оскільки МКС нібито "хоче стати глобальним арбітром, який не підзвітний нікому", держсекретар обіцяє використовувати "усі дипломатичні методи". Йдеться, серед іншого, і про шантаж країн, які співпрацюють зі США у сфері безпеки та користуються "парасолькою безпеки США". Від них будуть вимагати відкинути "повноваження" суду щодо переслідування американців.

Якщо ж країна покладається на допомогу США, але не реагує на дії МКС щодо Америки, у Держдепі обіцяють "посилений контроль". Також Вашингтон скасує візи та заборонить в'їзд персоналу МКС і посилить санкції проти суду.