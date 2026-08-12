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Біля Балі загорівся пасажирський пором: на борту були понад 130 людей

Рятувальникам вже вдалось евакуювати 106 осіб, операція триває.

Біля Балі загорівся пасажирський пором: на борту були понад 130 людей
Пожежа на поромі біля Балі
Фото: Скриншот з відео

Біля індонезійського острова Балі загорівся пасажирський пором Putri Yasmin. На борту перебувала 131 людина.

Про це пише Associated Press.

Рятувальникам та екіпажам суден, які проходили поруч, вдалося врятувати 106 людей. Ще 25 пасажирів і членів екіпажу намагаються евакуювати.

Судно прямувало з порту Паданг-Бай на Балі до порту Лембар на сусідньому острові Ломбок. Рятувальна служба отримала повідомлення про пожежу приблизно через пів години після її початку.

Операцію ускладнює штормова погода. Висота хвиль сягає чотирьох метрів. До порятунку залучили кораблі ВМС Індонезії, патрульні та рятувальні судна. Також у районі працює гелікоптер.

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