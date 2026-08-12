Епіцентрами займань є шість провінцій, де зосереджені великі площі торфовищ і які вразливі до пожеж під час сухого сезону.

Індонезія стримує лісові пожежі, у яких вже вигоріли понад 107 000 гектарів землі у всій країні.

Про це повідомляє BBC.

Влада залучила авіацію для штучного виклику дощів, щоб допомогти загасити вогонь. У постраждалих провінціях декілька шкіл призупинили навчання на три дні поспіль.

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Індонезія, як і інші частини Південно-Східної Азії, цього року зіткнулася з тривалішим спекотним і посушливим сезоном, спричиненим інтенсивнішим кліматичним явищем Ель-Ніньйо.

Індонезійська влада зосереджує свої зусилля з гасіння пожеж у шести провінціях – Джамбі, Південній Суматрі, Західному Калімантані, Центральному Калімантані, Південному Калімантані та Ріау. Це території, де зосереджені великі площі торфовищ і які вразливі до пожеж під час сухого сезону.

Мешканець Центрального Калімантану розповів BBC Indonesian, що він потерпає від лісових пожеж “вже більше місяця”.

Окрім шести найбільш постраждалих провінцій, вогонь майже тиждень горів у Національному парку Бромо у Східній Яві, знищивши близько 550 гектарів парку.

Влада також попередила про нові осередки пожежі поблизу кальдери гори Бромо, яка є діючим вулканом і туристичною пам'яткою. Вона закрита для відвідувачів з 8 серпня. Офіційна причина пожежі все ще розслідується, але місцева влада стверджує, що займення могло статися через необережність.

Додамо, смог також накрив частини Малайзії, піднявши індекс забруднення повітря в невеликому містечку штату Саравак у середу до шкідливого для здоров'я рівня 195.