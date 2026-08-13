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Через лісові пожежі на півночі Франції евакуювали близько 1200 людей

Відомо про дві пожежі. Одне із займань поширюється дуже швидко.

Через лісові пожежі на півночі Франції евакуювали близько 1200 людей
Лісові пожежі у Франції, липень 2026 року
Фото: EPA/UPG

 Близько 1200 людей було евакуювали з кемпінгу на півночі Франції, через дві лісові пожежі поблизу пляжу.

Про це пише Reuters.

Доступ до одного із займань ускладнений, через це вогонь безперешкодно поширився на південь. У заяві йдеться, що постраждалих кемперів перевели до притулку.

Франція, як країна з найшвидшим потеплінням у світі, бореться з надзвичайно активним сезоном лісових пожеж , оскільки відносно волога зима сприяла зростанню рослинності, яка потім висихала під час хвиль спеки.

Міністр охорони навколишнього середовища Франції Монік Барбю заявила, що хвилі спеки можуть призвести до витрат у розмірі 15 мільярдів євро.

  • У Франції українські рятувальники допомогли загасити пожежу, що загрожувала населеному пункту. Українська місія зведеного загону ДСНС працює з 4 серпня.
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