Через лісові пожежі на півночі Франції евакуювали близько 1200 людей

Відомо про дві пожежі. Одне із займань поширюється дуже швидко.

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Лісові пожежі у Франції, липень 2026 року

Близько 1200 людей було евакуювали з кемпінгу на півночі Франції, через дві лісові пожежі поблизу пляжу.

Про це пише Reuters.

Доступ до одного із займань ускладнений, через це вогонь безперешкодно поширився на південь. У заяві йдеться, що постраждалих кемперів перевели до притулку.

Франція, як країна з найшвидшим потеплінням у світі, бореться з надзвичайно активним сезоном лісових пожеж , оскільки відносно волога зима сприяла зростанню рослинності, яка потім висихала під час хвиль спеки.

Міністр охорони навколишнього середовища Франції Монік Барбю заявила, що хвилі спеки можуть призвести до витрат у розмірі 15 мільярдів євро.