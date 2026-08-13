Через лісові пожежі на півночі Франції евакуювали близько 1200 людей

Близько 1200 людей було евакуювали з кемпінгу на півночі Франції, через дві лісові пожежі поблизу пляжу.
Про це пише Reuters.
Доступ до одного із займань ускладнений, через це вогонь безперешкодно поширився на південь. У заяві йдеться, що постраждалих кемперів перевели до притулку.
Франція, як країна з найшвидшим потеплінням у світі, бореться з надзвичайно активним сезоном лісових пожеж , оскільки відносно волога зима сприяла зростанню рослинності, яка потім висихала під час хвиль спеки.
Міністр охорони навколишнього середовища Франції Монік Барбю заявила, що хвилі спеки можуть призвести до витрат у розмірі 15 мільярдів євро.
- У Франції українські рятувальники допомогли загасити пожежу, що загрожувала населеному пункту. Українська місія зведеного загону ДСНС працює з 4 серпня.