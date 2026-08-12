Угорщина будує дамбу на Дунаї через обміління річки, щоб зберегти роботу АЕС "Пакш"

Донний поріг сповільнить течію річки та дозволить підняти рівень води приблизно на один метр.

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Влада Угорщини розпочне будівництво донного порогу на Дунаї, щоб підвищити рівень води та забезпечити роботу єдиної в країні атомної електростанції "Пакш".

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра.

Будівництво на ділянці Дунаю вище за течією від АЕС розпочнеться у четвер. Донний поріг являтиме собою невисоку бетонну або кам’яну споруду, яка сповільнить течію річки та дозволить підняти рівень води приблизно на один метр.

За словами Мадяра, додатково до АЕС доставлять дві 80-метрові баржі. За необхідності їх планують затопити, що може підняти рівень води ще на 20 сантиметрів. Рішення щодо цього мають ухвалити у п’ятницю.

Проблеми з роботою АЕС "Пакш" виникли через аномальну спеку в Європі та рекордне зниження рівня води в Дунаї. Станція використовує річкову воду для охолодження реакторів.

Наразі АЕС працює лише на 10% потужності. Вона забезпечує близько третини електроенергії Угорщини.