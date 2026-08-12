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У Європі спостерігали повне сонячне затемнення

Найкраще затемнення було видно в Іспанії, Ісландії та Гренландії.

У Європі спостерігали повне сонячне затемнення
Сонячне затемнення
Фото: EPA/UPG

12 серпня жителі Європи спостерігали повне сонячне затемнення – одне з найрідкісніших астрономічних явищ. Найкраще його було видно в Іспанії, Ісландії та Гренландії.

Фото: EPA/UPG

Під час повної фази Місяць повністю закрив сонячний диск, через що на кілька хвилин денне небо занурилося в сутінки. Навколо темного диска Місяця можна було побачити сонячну корону – зовнішній шар атмосфери Сонця, пише NASA.

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Фото: EPA/UPG

Повна фаза затемнення пройшла через Гренландію, Ісландію, північ Іспанії, невелику частину Португалії. У більшій частині Європи затемнення було частковим.

Фото: EPA/UPG

В Україні також спостерігали затемнення, але лише часткове. До місць, де можна було побачити повну фазу, прибули тисячі туристів.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

В Іспанії було встановлено чотири потужні телескопи, зображення з яких під час затемнення  наживо транслювалося на мільйонну аудиторію.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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