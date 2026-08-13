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В Україну повернули тіла 261 загиблого, - Коордштаб

Наразі здійснюються всі необхідні заходи для ідентифікації тіл. 

В Україну повернули тіла 261 загиблого, - Коордштаб
Фото: Коордштаб

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

Наразі слідчі правоохоронних органів спільно з експертами проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації загиблих. 

"Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України", - йдеться в повідомленні. 

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