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У Слов’янську на Донеччині російські загарбники вдарили безпілотником "Молнія"-2» по ринку.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

"Сьогодні, 13 серпня, близько 10:45, ворог ударив БПЛА «Молнія-2» по ринку «Лісний». Наразі відомо про трьох поранених жінок. Двох з них готують до перевезення у клініку м. Дніпро.", - написав він у фейсбуці.

Лях також повідомив, що в приблизно у той же час ворожим ударом зруйновано один з мостів через річку Казенний Торець.

Як повідомлялося, напередодні росіяни атакували центральний ринок у Слов'янську. Постраждали чотири людини.