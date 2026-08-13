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Росіяни знову вдарили по ринку в Слов'янську і зруйнували міст

Наразі відомо про трьох постраждалих. 

Росіяни знову вдарили по ринку в Слов'янську і зруйнували міст
Фото: Слов'янська МВА

У Слов’янську на Донеччині російські загарбники вдарили безпілотником "Молнія"-2» по ринку. 

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях. 

"Сьогодні, 13 серпня, близько 10:45, ворог ударив БПЛА «Молнія-2» по ринку «Лісний». Наразі відомо про трьох поранених жінок. Двох з них готують до перевезення у клініку м. Дніпро.", - написав він у фейсбуці.

Лях також повідомив, що в приблизно у той же час ворожим ударом зруйновано один з мостів через річку Казенний Торець.

Як повідомлялося, напередодні росіяни атакували центральний ринок у Слов'янську. Постраждали чотири людини. 

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