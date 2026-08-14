Міністр війни США заперечив жахливі умови на авіаносці USS Abraham Lincoln

Флагман ударної групи на Близькому Сході вже 9 місяців не заходив у порт.

Очільник Пентагону Піт Геґсет відреагував на скандал зі звинуваченням військового керівництва США у значному погіршенні умов перебування моряків на авіаносці USS Abraham Lincoln, який несе бойове чергування на Близькому Сході.

Як пише The Guardian, міністр війни заперечив повідомлення про те, що екіпаж, який перебуває в морі вже близько 9 місяців без перерв, зіткнувся з відсутністю базових зручностей. Військовослужбовці нібито змушені терпіти забруденену воду, проблеми з каналізацією, порушення принципів безпеки на палубах та інші проблеми.

Через надто довгий період бойової місії та погані умови стан ментального здоров'я екіпажу суттєво погіршився, а деякі з моряків, як стверджують опозиційні конгресмени-демократи, здійснювали спроби кинутися за борт.

Геґсет відкинув звинувачення та запевнив, що міністерство забезпечує для флоту усе необхідне з точки зору припасів, технічного обслуговування і психологічної підтримки. Голова Пентагону нагадав, що чоловіки та жінки в екіпажі "відгукнулися на поклик служити своїй батьківщині".