WSJ: бійці 412 полку СБС Nemesis на навчаннях у Німеччині перемогли військових США

У Німеччині на військових навчаннях, що відбулися в квітні і травні, змагалися військові України і США. Під час тренувань Combined Resolve українські дронові підрозділи з легкістю виявили і перемогли військових і бронетехніку США, пише Wall Street Journal з посиланням на обізнаних з подіями джерел.

Близько 3500 американських військових отримали завдання атакувати позицію, яку обороняли сили умовного противника армійського полігону, посилені українськими військовими 412 полку Сил безпілотних систем Nemesis. Підрозділи були оснащені стандартними системами РЕБ і протидії дронам.

«Українські оператори дронів під час навчань знищили американську бронетанкову бригаду – про це повідомили американські посадовці, поінформовані про хід навчань, а також один з учасників. Підрозділи, що брали участь у навчаннях, кинули в бій важку бронетехніку, яка здіймала пилюку й була легкою здобиччю для українських розвідувальних дронів, розповів учасник. Він повідомив, що pf цими дронами йшли безпілотники зі скиlами вибухівки та FPV-дрони, які в бою врізаються в цілі», – йдеться в матеріалі.

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Боєприпаси в таких тренуваннях застосовують рідко. Зазвичай дрон зависає над машиною, яку збирається «уразити», або просто підлітає до неї максимально близько. Українські безпілотники робили це з американською технікою настільки швидко, що її доводилося повертати в навчання як «нові підрозділи».

США повторювали навчальний сценарій упродовж двотижневих навчань. Підрозділи, що прибули на ротацію, покращили свої результати, оскільки навчилися краще розосереджуватися, маскуватися та застосовувати радіоелектронну боротьбу, сказав представник армії. Українці посеред навчань перейшли на їхній бік і допомагали американцям застосовувати дронові технології в наступі. Посадовець повідомив, що це вдалося ефективно.

Нові мобільні бригадні бойові групи, оснащені найновішим обладнанням і тактикою, показували на навчаннях значно кращі результати, сказав представник армії.

Під час навчань перевіряли здатність військ застосовувати невеликі фронтові дрони та захищатися від них. Такі тренування проводять саме для того, аби військові могли відчути реалістичні бойові умови.

Керівництво армії в Європі в останні роки користується присутністю українських військових, щоб ті брали участь у навчаннях і передавали свої здобуті важкою ціною навички американським і союзним підрозділам на змодельованих «полях бою». Британські та шведські навчання також завершувалися легкими перемогами українців.

Нинішні тренування показали вразливість американських військ до дронів – і це через роки впровадження безпілотних систем як невід'ємної частини ведення війни. Саме Сполучені Штати першими почали застосовувати дрони великої дальності в бойових діях.

Пентагон витратив мільярди доларів на нові дронові й антидронові технології та створив спеціальні підрозділи для них. Однак у боях на Близькому Сході американцям доволі важко дався захист від іранських БпЛА великої дальності, які вбивали й ранили військових.