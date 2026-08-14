13 серпня та в ніч на 14 серпня підрозділи Сил оборони України уразили два наземних ретранслятори для управління ударними безпілотниками "Герань" та "Гербера". Також ціллю українських військових стали п’ять пунктів управління БпЛА армії РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ретранслятори уразили в районі Залізного Порту на Херсонщині. Вони забезпечують передачу сигналів управління та зв’язку між оператором і безпілотником, розширюючи дальність і стабільність його застосування.

П’ять пунктів управління БпЛА противника потрапили під удар поблизу Часового Яру на Донеччині, Залізного Порту на Херсонщині, Волфінського та Гордіївки Курської області РФ, а також Лугового в Запорізькій області.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують працювати по ключових військових цілях противника, щоб знизити його спроможності застосовувати безпілотні системи та вести бойові дії.