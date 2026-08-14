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Сили оборони уразили два наземних ретранслятори та п’ять пунктів управління БпЛА РФ

Ретранслятори забезпечують передачу сигналу між оператором та безпілотником.

Сили оборони уразили два наземних ретранслятори та п’ять пунктів управління БпЛА РФ
Сили оборони уразили наземні ретранслятори
Фото: Генштаб ЗСУ

13 серпня та в ніч на 14 серпня підрозділи Сил оборони України уразили два наземних ретранслятори для управління ударними безпілотниками "Герань" та "Гербера". Також ціллю українських військових стали п’ять пунктів управління БпЛА армії РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ретранслятори уразили в районі Залізного Порту на Херсонщині. Вони забезпечують передачу сигналів управління та зв’язку між оператором і безпілотником, розширюючи дальність і стабільність його застосування.

П’ять пунктів управління БпЛА противника потрапили під удар поблизу Часового Яру на Донеччині, Залізного Порту на Херсонщині, Волфінського та Гордіївки Курської області РФ, а також Лугового в Запорізькій області.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують працювати по ключових військових цілях противника, щоб знизити його спроможності застосовувати безпілотні системи та вести бойові дії.

  • 12 серпня Сили оборони повідомили про те, що уразили ретранслятор в районі Оленівки на тимчасово окупованій території Криму. Також українські військові вдарили по ремонтному підрозділу росіян у районі Маріуполя Донецької області.
  • Ще однією ціллю стало місце зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем окупантів біля Мар’ївки Луганської області.
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