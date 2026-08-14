У Фінляндії обмежували авіа- та морське сполучення через потенційні безпілотники

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Фінські Сили оборони скасували тимчасове обмеження на авіаційний та морський рух у східній частині Фінської затоки.

Про це повідомляє Yle News.

Обмеження запровадили близько 04:00 у п’ятницю, а вже після 08:00 його скасували. Фінські військові пояснили, що це був запобіжний захід, аби гарантувати безпеку цивільних. Також перевіряли реакцію відповідних органів на можливі загрози – появу безпілотників у повітряному просторі.

Уранці п’ятниці влада Латвії також закрила повітряний простір у східній частині країни поблизу кордонів із Росією та Білоруссю. Винищувачі НАТО збили безпілотник, який увійшов у повітряний простір країни.