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У Фінляндії обмежували авіа- та морське сполучення через потенційні безпілотники

Обмеження тривали 4 години.

У Фінляндії обмежували авіа- та морське сполучення через потенційні безпілотники
Фінська затока
Фото: Yle

Фінські Сили оборони скасували тимчасове обмеження на авіаційний та морський рух у східній частині Фінської затоки.

Про це повідомляє Yle News.

Обмеження запровадили близько 04:00 у п’ятницю, а вже після 08:00 його скасували. Фінські військові пояснили, що це був запобіжний захід, аби гарантувати безпеку цивільних. Також перевіряли реакцію відповідних органів на можливі загрози – появу безпілотників у повітряному просторі.

Уранці п’ятниці влада Латвії також закрила повітряний простір у східній частині країни поблизу кордонів із Росією та Білоруссю. Винищувачі НАТО збили безпілотник, який увійшов у повітряний простір країни.

  • У Фінляндії заявляли, що готуються до можливих провокацій з боку Росії.У Міністерстві оборони країни зазначили, що Москва може спробувати використати захоплені українські безпілотники. Мета Кремля – послабити політичну, економічну та військову підтримку України, а також перевірити готовність НАТО.
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