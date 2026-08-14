Reuters: США не змогли підтвердити попередження Ізраїлю про плани Ірану вбити Трампа

Перші такі попередження почали надходити перед початком операції Вашингтона в Ірані.

США протягом останнього року неодноразово отримували від Ізраїлю попередження про можливі спроби Ірану вбити президента Дональда Трампа. Водночас американська розвідка не змогла незалежно підтвердити частину цих даних.

Про це Reuters розповіли чинний американський посадовець і двоє колишніх співробітників адміністрації США.

Йшлося, зокрема, про можливі плани застрелити Трампа зі снайперської зброї або завербувати нападника, який міг би атакувати президента ножем під час масового заходу. За даними джерел, перші такі попередження почали надходити у червні 2025 року, а згодом їхня кількість зросла перед рішенням США розпочати військову операцію проти Ірану в лютому.

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Найдетальніше попередження Ізраїль передав напередодні саміту НАТО в Анкарі у липні. Американському керівництву повідомили, що Іран нібито може спробувати вбити Трампа під час його перельоту на Air Force One. Серед можливих сценаріїв називали використання ракети, яку можна запускати з плеча.

Американська розвідка давно вважає, що Іран прагне помститися Трампу за ліквідацію у 2020 році іранського генерала Касема Сулеймані. Водночас ЦРУ не змогло підтвердити деякі конкретні дані ізраїльської розвідки щодо підготовки замахів на президента США. Попередження напередодні поїздки Трампа до Туреччини також не підтвердили турецькі спецслужби.

Попри відсутність незалежного підтвердження, Білий дім і Секретна служба США вжили додаткових заходів безпеки. Зокрема, під час поїздки до Туреччини провели незвичайну операцію з дезінформації: Трампа пересадили з Air Force One на інший літак для вильоту з країни.

Між оцінками спецслужб США та Ізраїлю є значні розбіжності

Reuters зазначає, що ця історія демонструє, наскільки ізраїльські розвідувальні дані впливають на ухвалення рішень адміністрацією Трампа щодо Ірану. Водночас між американськими та ізраїльськими спецслужбами існують розбіжності в оцінках іранських загроз.

Раніше цього року американська розвідка оцінювала, що Іран не здійснює активної роботи зі створення ядерної зброї. Ізраїль натомість наполягав, що Тегеран становить нагальну загрозу.