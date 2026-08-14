Латвія на світанку збила невідомий безпілотник

Латвія на світанку 14 серпня збила невідомий безпілотний літальний апарат, виявлений в її повітряному просторі. Загроза діяла для Аугшдаугавського, Прейльського, Рєзєкненського, Алуксненського і Балвського країв, повідомила армія Латвії в X. Вони розташовані неподалік кордону з Росією.
Мешканців закликали перебувати в приміщеннях і дотримуватися правил двох стін. У небо підняли винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.
Дрон збили союзницькі винищувачі.
«Повідомляємо, що загроза в повітряному просторі минула. Винищувачі союзників успішно збили безпілотний літальний апарат, який залетів у повітряний простір!» – розповіли в армії Латвії.
✅ APDRAUDĒJUMS BEIDZIES!— NBS (@Latvijas_armija) August 14, 2026
Informējam, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies.
Sabiedroto iznīcinātaji ir sekmīgi notriekuši gaisa telpā ielidojošo bezpilota lidaparātu!
Papildu informācija sekos Nacionālo bruņoto spēku sociālo mediju kontos “Latvijas armija”.
- У червні над Латвією винищувачі НАТО вперше збили дрон. Це сталося в Наутренській волості, між населеними пунктами Резекне та Карсава. На територію країн Балтії залітали як російські, так і українські дрони. Українські БпЛА неумисно перетинали повітряний простір сусідніх країн внаслідок дії російського РЕБ.