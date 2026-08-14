Латвія на світанку збила невідомий безпілотник

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Латвія на світанку 14 серпня збила невідомий безпілотний літальний апарат, виявлений в її повітряному просторі. Загроза діяла для Аугшдаугавського, Прейльського, Рєзєкненського, Алуксненського і Балвського країв, повідомила армія Латвії в X. Вони розташовані неподалік кордону з Росією.

Мешканців закликали перебувати в приміщеннях і дотримуватися правил двох стін. У небо підняли винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Дрон збили союзницькі винищувачі.

«Повідомляємо, що загроза в повітряному просторі минула. Винищувачі союзників успішно збили безпілотний літальний апарат, який залетів у повітряний простір!» – розповіли в армії Латвії.

✅ APDRAUDĒJUMS BEIDZIES!



Informējam, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies.



Sabiedroto iznīcinātaji ir sekmīgi notriekuši gaisa telpā ielidojošo bezpilota lidaparātu!



Papildu informācija sekos Nacionālo bruņoto spēku sociālo mediju kontos “Latvijas armija”. — NBS (@Latvijas_armija) August 14, 2026