Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
ГоловнаСвіт

Латвія на світанку збила невідомий безпілотник

Походження дрона поки невідоме. 

Латвія на світанку збила невідомий безпілотник
Фото: Google

Латвія на світанку 14 серпня збила невідомий безпілотний літальний апарат, виявлений в її повітряному просторі. Загроза діяла для Аугшдаугавського, Прейльського, Рєзєкненського, Алуксненського і Балвського країв, повідомила армія Латвії в X. Вони розташовані неподалік кордону з Росією. 

Мешканців закликали перебувати в приміщеннях і дотримуватися правил двох стін. У небо підняли винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. 

Дрон збили союзницькі винищувачі.

«Повідомляємо, що загроза в повітряному просторі минула. Винищувачі союзників успішно збили безпілотний літальний апарат, який залетів у повітряний простір!» – розповіли в армії Латвії.

  • У червні над Латвією винищувачі НАТО вперше збили дрон. Це сталося в Наутренській волості, між населеними пунктами Резекне та Карсава. На територію країн Балтії залітали як російські, так і українські дрони. Українські БпЛА неумисно перетинали повітряний простір сусідніх країн внаслідок дії російського РЕБ. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies