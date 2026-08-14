На сході Японії внаслідок сильних дощів, які призвели до затоплення доріг, відключення електроенергії та загрози зсувів, загинуло щонайменше шестеро осіб, повідомляють DW та BBC.

Зокрема, загинули літні чоловік та жінка, знайдені відповідно на затопленій дорозі та у затопленому автомобілі.

Через негоду цієї ночі тисячі мандрівників не могли вилетіти з аеропорту Наріта в Токіо.

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Злива випала в один із найпіковіших святкових тижнів у Японії, через що Метеорологічне агентство країни вперше оголосило в регіоні найвищий рівень небезпеки. Зливи спричинили теплі й вологі повітряні маси, які просунулися на схід країни та зіштовхнулися з холодним повітрям у верхніх шарах атмосфери, що викликало сильну атмосферну нестабільність.

Дощі триватимуть до пізнього вечора п'ятниці.

У префектурі Тіба, що межує з Токіо, від середини дня четверга фіксують понад 100 мм опадів на годину. Це майже втричі перевищує середню серпневу норму й є рекордним показником за всю історію спостережень у країні.

Губернатор Тіби Тосіхіто Кумагай заявив, що така ситуація не є звичайною – навіть за історичними погодними стандартами Японії. Ліквідовувати наслідки негоди рятувальникам допомагають військові.

Вчені попереджають, що зміна клімату, спричинена людиною, робить екстремальні погодні явища частішими та інтенсивнішими.