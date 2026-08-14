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Ізраїль виселив 10 палестинських родин під час операції проти поселенців на Західному березі

З неділі ізраїльські поселенці оточили три будинки у селі, відключивши їх від електропостачання та водопостачання.

Ізраїль виселив 10 палестинських родин під час операції проти поселенців на Західному березі
Фото: EPA

Близько 10 палестинських родин у селі Кусра на окупованому Західному березі змусили залишити свої домівки під час ізраїльської військової операції з виселення ізраїльських поселенців. 

Про це повідомляє BBC.

З неділі поселенці оточили три будинки у селі, відключивши їх від електропостачання та водопостачання.

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В інших частинах села армія також наказала мешканцям 11 інших будинків залишити поселення.

Мер Кусри Абдель Азім Ваді розповів, що його село було оголошено закритою військовою зоною, а ізраїльські війська використовують деякі звільнені палестинські будинки як казарми. В ізраїльській армії заявили, що метою операції був “захист мешканців”.

Представник уряду Ізраїлю Девід Менсер заявив BBC, що дії поселенців були “жахливими” та “неприйнятними”, і уряд проведе розслідування та заарештує винних.

Розширення поселень за нинішнього уряду Ізраїлю спровокувало сплеск насильства з боку ізраїльських поселенців, які намагаються витіснити палестинців із їхньої землі. 

Усі ізраїльські поселення на окупованому Західному березі Йордану є незаконними згідно з міжнародним правом.

  • Згідно з даними ООН, цього року на Західному березі річки Йордан ізраїльські війська або поселенці вбили 76 палестинців, зокрема 18 дітей. За цей же період у сутичках із палестинцями та внаслідок імовірного наїзду автомобілем загинули троє ізраїльтян, серед яких один цивільний.
  • від січня 2023 року 127 палестинських громад на Західному березі повністю або частково залишили свої домівки. 47 громад виїхали повністю – це понад 6 390 людей.
  • У 2026 році через насильство з боку поселенців, знесення будинків та виселення понад 3 800 палестинців залишили свої домівки, майже половина з них були дітьми.
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