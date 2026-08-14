Ізраїль виселив 10 палестинських родин під час операції проти поселенців на Західному березі

Близько 10 палестинських родин у селі Кусра на окупованому Західному березі змусили залишити свої домівки під час ізраїльської військової операції з виселення ізраїльських поселенців.
Про це повідомляє BBC.
З неділі поселенці оточили три будинки у селі, відключивши їх від електропостачання та водопостачання.
В інших частинах села армія також наказала мешканцям 11 інших будинків залишити поселення.
Мер Кусри Абдель Азім Ваді розповів, що його село було оголошено закритою військовою зоною, а ізраїльські війська використовують деякі звільнені палестинські будинки як казарми. В ізраїльській армії заявили, що метою операції був “захист мешканців”.
Представник уряду Ізраїлю Девід Менсер заявив BBC, що дії поселенців були “жахливими” та “неприйнятними”, і уряд проведе розслідування та заарештує винних.
Розширення поселень за нинішнього уряду Ізраїлю спровокувало сплеск насильства з боку ізраїльських поселенців, які намагаються витіснити палестинців із їхньої землі.
Усі ізраїльські поселення на окупованому Західному березі Йордану є незаконними згідно з міжнародним правом.
- Згідно з даними ООН, цього року на Західному березі річки Йордан ізраїльські війська або поселенці вбили 76 палестинців, зокрема 18 дітей. За цей же період у сутичках із палестинцями та внаслідок імовірного наїзду автомобілем загинули троє ізраїльтян, серед яких один цивільний.
- від січня 2023 року 127 палестинських громад на Західному березі повністю або частково залишили свої домівки. 47 громад виїхали повністю – це понад 6 390 людей.
- У 2026 році через насильство з боку поселенців, знесення будинків та виселення понад 3 800 палестинців залишили свої домівки, майже половина з них були дітьми.