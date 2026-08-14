Ізраїль виселив 10 палестинських родин під час операції проти поселенців на Західному березі

З неділі ізраїльські поселенці оточили три будинки у селі, відключивши їх від електропостачання та водопостачання.

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Близько 10 палестинських родин у селі Кусра на окупованому Західному березі змусили залишити свої домівки під час ізраїльської військової операції з виселення ізраїльських поселенців.

Про це повідомляє BBC.

З неділі поселенці оточили три будинки у селі, відключивши їх від електропостачання та водопостачання.

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В інших частинах села армія також наказала мешканцям 11 інших будинків залишити поселення.

Мер Кусри Абдель Азім Ваді розповів, що його село було оголошено закритою військовою зоною, а ізраїльські війська використовують деякі звільнені палестинські будинки як казарми. В ізраїльській армії заявили, що метою операції був “захист мешканців”.

Представник уряду Ізраїлю Девід Менсер заявив BBC, що дії поселенців були “жахливими” та “неприйнятними”, і уряд проведе розслідування та заарештує винних.

Розширення поселень за нинішнього уряду Ізраїлю спровокувало сплеск насильства з боку ізраїльських поселенців, які намагаються витіснити палестинців із їхньої землі.

Усі ізраїльські поселення на окупованому Західному березі Йордану є незаконними згідно з міжнародним правом.