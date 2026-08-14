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Мадяр поставив під сумнів ядерну угоду з Росією щодо АЕС, – Politico

Йдеться про контракт з "Росатомом" щодо розширення атомної електростанції "Пакш".

Мадяр поставив під сумнів ядерну угоду з Росією щодо АЕС, – Politico
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр поставив під сумнів угоду, укладену його попередником Віктором Орбаном із "Росатомом" щодо розширення АЕС "Пакш". 

Про це пише Politico.

Заява пролунала на тлі проблем із роботою угорської АЕС. Через тривалу спеку та посуху рівень води в Дунаї впав до рекордно низьких значень, через що потужність "Пакша", скоротилася до трохи більш як 10%. Ця АЕС зазвичай забезпечує близько третини електроенергії країни.

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Водночас глава "Росатома" Олексій Ліхачов заявив, що будівництво двох нових реакторів на "Пакші" триває за планом, попри зміну влади в Угорщині. За його словами, готовність бетонної основи для п’ятого енергоблока перевищила 80%, а роботи над шостим тривають, зокрема вже виготовляють компоненти реактора.

Мадяр заперечив, що проєкт реалізується відповідно до домовленостей. За його словами, згідно з контрактом «Пакш II» мав запрацювати ще у 2024 році. Натомість Угорщина вже витратила близько 1 трлн форинтів (приблизно 2,8 млрд євро), а на майданчику, за словами прем’єра, фактично є лише склади та "дві великі бетонні ями".

"Я не дуже бачу, що вони дотрималися контракту", – заявив Мадяр.

Його уряд проводить повний аудит проєкту, зокрема перевіряє його фінансування та систему охолодження.

Що відомо про угоду Угорщини з "Росатомом"?

Угоду про будівництво двох нових реакторів на АЕС Орбан уклав у Москві у 2014 році. Проєкт передбачав до 10 млрд євро російського державного фінансування. У 2016 році Орбан називав домовленість "угодою століття".

Попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Будапешт продовжував підтримувати тісні енергетичні зв’язки з Москвою.

  • Через критичний рівень води у Дунаї виникли проблеми і у Румунії. В країні повністю зупинили АЕС "Чернаводе". У руслі Дунаю проводили роботи для збільшення потоку води до системи охолодження, а також використовували баржі для спрямування води до станції. Однак рівень річки продовжив падати. Коли АЕС зможе відновити роботу, наразі невідомо. 
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