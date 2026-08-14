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Росіяни атакували дроном комунальників у Білозерці на Херсонщині

Двоє людей зазнали поранень.

Росіяни атакували дроном комунальників у Білозерці на Херсонщині
наслідки обстрілу Білозерки
Фото: Херсонська ОВА

Російські війська атакували дроном комунальників у Білозерці Херсонської області. Є постраждалі.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 13:40 росіяни атакували дроном комунальників у Білозерці.Внаслідок ворожого удару постраждали двоє чоловіків віком 40 та 43 роки", – ідеться у повідомленні.

Як відомо, молодшого потерпілого госпіталізували. У нього вибухова травма та уламкове поранення руки.

Іншому постраждалому, який дістав вибухову травму та струс головного мозку, медики надали допомогу та призначили амбулаторне лікування.

  • Російська армія атакувала сьогодні Корабельний та Дніпровський райони Херсона. Постраждали 6 осіб.
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