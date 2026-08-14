Міноборони: Військові за рік отримали понад мільйон дронів через DOT-Chain Defence

Українські військові за рік отримали понад 1 мільйон дронів через систему DOT-Chain Defence. Маркетплейс дає підрозділам можливість самостійно обирати безпілотники, боєприпаси до них та засоби РЕБ відповідно до конкретних бойових завдань.
Про це повідомило Міноборони України.
Через DOT-Chain Defence підрозділи самостійно визначають необхідне озброєння, тоді як Агенція оборонних закупівель бере на себе укладання контрактів, оплату та логістику.
За даними Міноборони, середній термін доставки техніки, яка є в наявності, становить дев’ять днів. Це дозволяє скоротити цикл забезпечення військових порівняно з традиційними централізованими процедурами закупівель.
Система запрацювала рік тому. Спочатку до неї долучили 12 бойових бригад, а нині DOT-Chain Defence використовують 486 підрозділів Сил оборони України.
У Міноборони зазначають, що досвід України зацікавив міжнародних партнерів. НАТО, Франція та США також оголосили про запуск аналогічних маркетплейсів для закупівлі дронів.
- Міноборони запускає другий етап проєкту "Базовий рівень забезпечення", у межах якого підрозділи на лінії бойового зіткнення отримуватимуть найбільш затребувані засоби ураження на регулярній основі.