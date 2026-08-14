На пляжі румунського курорту знайшли ще один фрагмент дрона

На пляжі курортного містечка Костінешть у Румунії виявили фрагмент безпілотника. Його знайшли в п’ятницю поблизу місця, де днем раніше в морі виявили інший дрон.
Про це пише Digi24.
Про знахідку повідомили рятувальники, після чого доступ відпочивальників тимчасово обмежили. Фахівці оглянули фрагмент і встановили, що він не містить вибухонебезпечних елементів.
За однією з версій, він може бути частиною дрона, який знайшли напередодні. Перший безпілотник виявили 13 серпня неподалік берега, приблизно за 15 метрів від хвилерізів. До його огляду залучали групу бойових водолазів Військово-морських сил Румунії.
Після перевірки фрагмент передали Береговій охороні. Румунське Міністерство оборони повідомило, що уламки не становили піротехнічної небезпеки.
- Протягом 13 серпня в Румунії двічі оголошували повітряну тривогу. Попередження стосувалось повіту Тулча. Повітряні сили країни піднімали винищувачі F-16. Місцевим жителям радили перейти в укриття або сховатись у будинках подалі від зовнішніх стін та вікон.
- 11 серпня румунські військові знищили два дрони типу "Гербера". Вони дрейфували в економічній зоні Румунії у Чорному морі. Безпілотники помітив один із кораблів, що виконували роботи в районі платформи Neptun Deep.