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На пляжі румунського курорту знайшли ще один фрагмент дрона

Раніше туристи помітили у воді невідомий об’єкт, схожий на безпілотник.

На пляжі румунського курорту знайшли ще один фрагмент дрона
Дрон на пляжі в Румунії
Фото: Digi 24

На пляжі курортного містечка Костінешть у Румунії виявили фрагмент безпілотника. Його знайшли в п’ятницю поблизу місця, де днем раніше в морі виявили інший дрон.

Про це пише Digi24.

Про знахідку повідомили рятувальники, після чого доступ відпочивальників тимчасово обмежили. Фахівці оглянули фрагмент і встановили, що він не містить вибухонебезпечних елементів.

За однією з версій, він може бути частиною дрона, який знайшли напередодні. Перший безпілотник виявили 13 серпня неподалік берега, приблизно за 15 метрів від хвилерізів. До його огляду залучали групу бойових водолазів Військово-морських сил Румунії.

Після перевірки фрагмент передали Береговій охороні. Румунське Міністерство оборони повідомило, що уламки не становили піротехнічної небезпеки.

  • Протягом 13 серпня в Румунії двічі оголошували повітряну тривогу. Попередження стосувалось повіту Тулча. Повітряні сили країни піднімали винищувачі F-16. Місцевим жителям радили перейти в укриття або сховатись у будинках подалі від зовнішніх стін та вікон.
  • 11 серпня румунські військові знищили два дрони типу "Гербера". Вони дрейфували в економічній зоні Румунії у Чорному морі. Безпілотники помітив один із кораблів, що виконували роботи в районі платформи Neptun Deep. 
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