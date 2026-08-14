На пляжі румунського курорту знайшли ще один фрагмент дрона

Раніше туристи помітили у воді невідомий об’єкт, схожий на безпілотник.

На пляжі курортного містечка Костінешть у Румунії виявили фрагмент безпілотника. Його знайшли в п’ятницю поблизу місця, де днем раніше в морі виявили інший дрон.

Про це пише Digi24.

Про знахідку повідомили рятувальники, після чого доступ відпочивальників тимчасово обмежили. Фахівці оглянули фрагмент і встановили, що він не містить вибухонебезпечних елементів.

За однією з версій, він може бути частиною дрона, який знайшли напередодні. Перший безпілотник виявили 13 серпня неподалік берега, приблизно за 15 метрів від хвилерізів. До його огляду залучали групу бойових водолазів Військово-морських сил Румунії.

Після перевірки фрагмент передали Береговій охороні. Румунське Міністерство оборони повідомило, що уламки не становили піротехнічної небезпеки.