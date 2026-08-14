Через лісову пожежу у хорватському туристичному місті постраждало 36 людей

Вночі туристичне місто Оміш у Хорватії охопила лісова пожежа, спричинена сильним вітром.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевих рятувальників та медиків.
Полум’я охопило будинки, змусивши близько 1000 людей евакуюватися.
Поранення отримали 36 людей. 14 було госпіталізовано, а семеро отримали травми, що загрожують життю.
Протягом ночі з вогнем боролися 286 пожежників, 90 пожежних машин та чотири літаки.
Сьогодні зранку займання вщухло і відкритих осередків вогню вже не було. Частину підрозділів рятувальників та літаки перекинули на іншу пожежу південніше – вкритий лісом та відомий виноградниками півострів Пелєшац.
- Спекотна погода та посуха, які вчені пов'язують зі зміною клімату, створили ідеальні умови для лісових пожеж у всій Європі цього літа, особливо у Франції, Іспанії та Греції. Балкани також пережили кілька хвиль спеки.
- Пожежі загрожували туризму в розпал курортного сезону. Сотні відпочивальників у четвер втекли на човнах з прибережного містечка на півночі Греції, коли полум'я поширилося через ліс до берега.