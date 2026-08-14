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Через лісову пожежу у хорватському туристичному місті постраждало 36 людей

Протягом ночі з вогнем боролися 286 пожежників, 90 пожежних машин та чотири літаки.

Через лісову пожежу у хорватському туристичному місті постраждало 36 людей
Фото: english.news.cn

Вночі туристичне місто Оміш у Хорватії охопила лісова пожежа, спричинена сильним вітром.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевих рятувальників та медиків.

Полум’я охопило будинки, змусивши близько 1000 людей евакуюватися. 

Поранення отримали 36 людей. 14 було госпіталізовано, а семеро отримали травми, що загрожують життю.

Протягом ночі з вогнем боролися 286 пожежників, 90 пожежних машин та чотири літаки.

Сьогодні зранку займання вщухло і відкритих осередків вогню вже не було. Частину підрозділів рятувальників та літаки перекинули на іншу пожежу південніше – вкритий лісом та відомий виноградниками півострів Пелєшац.

  • Спекотна погода та посуха, які вчені пов'язують зі зміною клімату, створили ідеальні умови для лісових пожеж у всій Європі цього літа, особливо у Франції, Іспанії та Греції. Балкани також пережили кілька хвиль спеки.
  • Пожежі загрожували туризму в розпал курортного сезону. Сотні відпочивальників у четвер втекли на човнах з прибережного містечка на півночі Греції, коли полум'я поширилося через ліс до берега.
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