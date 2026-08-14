У Познані дві жінки напали на чоловіків, які, ймовірно, були українцями

Відео з нападом поширили у соцмережах, наразі поліція встановлює всіх учасників конфлікту.

Дві жінки напали на чоловіків у Познані

У польській Познані дві жінки напали на двох чоловіків. Відео інциденту поширюють у соцмережах. Поліція підтвердила, що проводить перевірку обставин події.

Про це пишуть Wiadomosci.

Інцидент стався в ніч проти 13 серпня біля закладу харчування. На відео видно, як одна з жінок ображає чоловіків, плює в одного з них, перекидає на них вуличну парасолю та б'є по голові. Після цього друга жінка підбігає та нападає на іншого чоловіка.

Також на відео чути висловлювання, з яких можна припустити, що нападниці вважали чоловіків українцями. Утім, у поліції наразі не підтверджують їхнє громадянство.

Речник поліції Познані Анджей Боров'як повідомив, що правоохоронці вже встановлюють учасників події. Менеджер закладу має звернутися до поліції із заявою.

У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі також підтвердили, що поліція проводить відповідні заходи у справі відео.

Напади на українців в Польщі

У Кракові чоловік напав на українку, яка виходила з магазину. Також він накинувся на громадянина України, який знімав інцидент на відео. Згодом сам нападник прийшов до поліції.