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У Познані дві жінки напали на чоловіків, які, ймовірно, були українцями

Відео з нападом поширили у соцмережах, наразі поліція встановлює всіх учасників конфлікту.

У Познані дві жінки напали на чоловіків, які, ймовірно, були українцями
Дві жінки напали на чоловіків у Познані
Фото: Wiadomosci

У  польській Познані дві жінки напали на двох чоловіків. Відео інциденту поширюють у соцмережах. Поліція підтвердила, що проводить перевірку обставин події.

Про це пишуть Wiadomosci.

Інцидент стався в ніч проти 13 серпня біля закладу харчування. На відео видно, як одна з жінок ображає чоловіків, плює в одного з них, перекидає на них вуличну парасолю та б'є по голові. Після цього друга жінка підбігає та нападає на  іншого чоловіка. 

Також на відео чути висловлювання, з яких можна припустити, що нападниці вважали чоловіків українцями. Утім, у поліції наразі не підтверджують їхнє громадянство.

Речник  поліції Познані Анджей Боров'як повідомив, що правоохоронці вже встановлюють учасників події. Менеджер закладу має звернутися до поліції із заявою.

У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі також підтвердили, що поліція проводить відповідні заходи у справі відео.

Напади на українців в Польщі

  • У Гданську на території дачного масиву нетверезий поляк напав на людей через вигаданий привід. Спочатку він ображав перехожого, акцент якого йому не сподобався, а потім накинувся на батька та сина, бо вважав їх українцями.
  • Поліцейські Ґдині затримали громадянина Польщі, який скоїв напад на українку. Чоловік двічі вдарив жінку дерев’яною палицею для ходьби в потилицю, після чого втік із місця події.
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