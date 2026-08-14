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Російська пропаганда намагається перекласти на Румунію відповідальність за інциденти з БпЛА

Роспропаганда намагається дискредитувати реакцію Бухареста на появу БпЛА поблизу румунського кордону та посіяти недовіру між країнами НАТО.

Російська пропаганда намагається перекласти на Румунію відповідальність за інциденти з БпЛА
Уламок російського дрона
Фото: Digi 24

Російська пропаганда розгорнула інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію реакції Румунії на інциденти з безпілотниками поблизу її кордону.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

За даними Центру, 13 серпня FIMI-ресурси поширили близько 80 публікацій на цю тему.

У ворожих повідомленнях підняття румунських винищувачів F-16, офіційні протести та дипломатичні кроки Бухареста називають нібито "пропагандистським інсценуванням". Водночас російські ресурси без доказів стверджують, що звинувачення на адресу Росії нібито мають на меті лише "захист військової логістики НАТО".

У Центрі стратегічних комунікацій зазначають, що мета такої кампанії – перекласти відповідальність за інциденти на саму Румунію, поставити під сумнів роботу європейських правоохоронних органів та посіяти недовіру між державами Альянсу.

Центр закликає критично ставитися до подібних повідомлень та перевіряти інформацію за офіційними джерелами.

  • Протягом 13 серпня в Румунії двічі оголошували повітряну тривогу. Попередження стосувалось повіту Тулча. Повітряні сили країни піднімали винищувачі F-16. Місцевим жителям радили перейти в укриття або сховатись у будинках подалі від зовнішніх стін та вікон.
  • 11 серпня румунські військові знищили два дрони типу "Гербера". Вони дрейфували в економічній зоні Румунії у Чорному морі. Безпілотники помітив один із кораблів, що виконували роботи в районі платформи Neptun Deep. 
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