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У Краматорську з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло чоловіка

Унаслідок авіаудару РФ зруйновано багатоквартирний будинок.

У Краматорську з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло чоловіка
Фото: ДСНС України

У Краматорську Донецької області рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого внаслідок російського авіаудару багатоквартирного будинку. З-під завалів вилучили тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомила ДСНС України.

Російські війська завдали авіаудару по Краматорську 13 серпня. Внаслідок атаки у багатоквартирному будинку обвалилися конструкції з першого по п’ятий поверхи. Під зруйнованими конструкціями могла перебувати людина.

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Упродовж трьох днів рятувальники проводили пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Під час розбору завалів вони виявили та вилучили тіло чоловіка 1966 року народження.

Загалом із зруйнованого будинку рятувальники прибрали 107 тонн будівельних конструкцій. Пошуково-рятувальні роботи на місці завершені.

ДСНС закликає мешканців Краматорська та інших населених пунктів Донеччини, які перебувають під постійною загрозою російських обстрілів, не зволікати з евакуацією та виїжджати до безпечніших регіонів України.

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