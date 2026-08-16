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За тиждень Росія випустила по Україні понад 1550 дронів, майже 1560 авіабомб і 62 ракети

Ворог уночі атакував балістичними ракетами Кременчук і Кривий Ріг.

За тиждень Росія випустила по Україні понад 1550 дронів, майже 1560 авіабомб і 62 ракети
Фото: ДСНС Києва

Російські війська протягом тижня атакували 13 областей України, застосувавши понад 1550 ударних безпілотників, майже 1560 авіабомб та 62 ракети. Значна частина ракетних ударів припала на балістичні ракети.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, екстрені служби продовжують працювати на місцях нічних і ранкових російських ударів.

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У Києві пожежі після атак оперативно ліквідували, наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. У столиці та Київській області внаслідок російських ударів поранені шестеро людей. 

Ворог атакував балістикою Кривий Ріг та Кременчук.

"Всюди, де росіяни дотягуються своєю балістикою, вони бʼють по цивільній інфраструктурі. У Кривому Розі двоє загиблих і ще 14 людей постраждали. Є загибла людина в Сумах. Мої співчуття рідним та близьким. Від ранку продовжується тривога у багатьох регіонах: росіяни випустили нову хвилю дронів", – зазначає Президент.

Президент подякував працівникам ДСНС, поліції та медикам, які першими прибувають на місця російських атак, допомагають постраждалим і беруть участь у ліквідації наслідків ударів.

"Лише протягом цього тижня 13 областей були під ударами. Ворог випустив по наших містах і громадах понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети. Серед них більшість – балістика різних типів", – зазначив глава держави. 

Президент наголосив на необхідності подальшого посилення протиповітряної оборони України. Російські війська використовують, зокрема, північнокорейські балістичні ракети для ударів по українській інфраструктурі та цивільних об’єктах.

"Коли північнокорейська балістика руйнує інфраструктуру і забирає життя тут, у Європі, не можна дозволити, щоб європейські перехоплювачі просто лежали на складах. Захист життя потрібен. Росію потрібно зупинити. Нові пакети – це буквально врятовані життя і захищена інфраструктура кожен день. Дякую кожному партнеру, який із цим допомагає", – наголошує Президент.

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