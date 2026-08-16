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За добу на С️умщині через російські обстріли загинули двоє людей, ще двоє постраждали

Росіяни обстріляли 26 населених пунктів області.

За добу на С️умщині через російські обстріли загинули двоє людей, ще двоє постраждали
Фото: ДСНС України

У Сумській області протягом доби внаслідок російських атак загинули двоє людей, ще двоє цивільних отримали поранення. Російські війська майже 60 разів обстріляли 26 населених пунктів області.

Про це повідомила Сумська ОВА.

У Сумській громаді російський дрон влучив у автомобіль. Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік, а 50-річна жінка отримала поранення та травми.

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Ще один цивільний загинув у Великописарівській громаді. Там внаслідок удару російського безпілотника загинув 51-річний чоловік.

У Середино-Будській громаді через атаку російського БпЛА постраждала 71-річна жінка.

За даними ОВА, з ранку 15 до ранку 16 серпня російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 26 населених пунктах у 17 територіальних громадах Сумщини.

Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Російські війська застосовували міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, інші БпЛА та керовані авіаційні бомби.

Внаслідок російських атак пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури.

У Шосткинській громаді пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, у Зноб-Новгородській громаді – приватний будинок, господарська будівля та приміщення навчального закладу, у Хутір-Михайлівській громаді – приватний будинок.

У Сумській громаді пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі та мікроавтобус, у Середино-Будській громаді – приватний будинок.

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У Білопільській громаді російським обстрілом повністю знищено приватний будинок.

Також через попередні атаки російських військ пошкоджені приватні домоволодіння у Шосткинській, Есманьській, Середино-Будській та Зноб-Новгородській громадах.

У Середино-Будській, Хутір-Михайлівській та Зноб-Новгородській громадах зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури.

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