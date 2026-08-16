Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Сумській області протягом доби внаслідок російських атак загинули двоє людей, ще двоє цивільних отримали поранення. Російські війська майже 60 разів обстріляли 26 населених пунктів області.

Про це повідомила Сумська ОВА.

У Сумській громаді російський дрон влучив у автомобіль. Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік, а 50-річна жінка отримала поранення та травми.

Реклама

Ще один цивільний загинув у Великописарівській громаді. Там внаслідок удару російського безпілотника загинув 51-річний чоловік.

У Середино-Будській громаді через атаку російського БпЛА постраждала 71-річна жінка.

За даними ОВА, з ранку 15 до ранку 16 серпня російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 26 населених пунктах у 17 територіальних громадах Сумщини.

Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Російські війська застосовували міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, інші БпЛА та керовані авіаційні бомби.

Внаслідок російських атак пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури.

У Шосткинській громаді пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, у Зноб-Новгородській громаді – приватний будинок, господарська будівля та приміщення навчального закладу, у Хутір-Михайлівській громаді – приватний будинок.

У Сумській громаді пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі та мікроавтобус, у Середино-Будській громаді – приватний будинок.

Реклама

Читайте також Російський дрон влучив у цивільне авто в Сумах: є жертва

У Білопільській громаді російським обстрілом повністю знищено приватний будинок.

Також через попередні атаки російських військ пошкоджені приватні домоволодіння у Шосткинській, Есманьській, Середино-Будській та Зноб-Новгородській громадах.

У Середино-Будській, Хутір-Михайлівській та Зноб-Новгородській громадах зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури.