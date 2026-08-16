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ЦПД: Кремль вербує молодь з окупованих територій до армії РФ під виглядом "служби за контрактом

Студентам пропонують поєднувати навчання у російських вишах із військовою службою.

ЦПД: Кремль вербує молодь з окупованих територій до армії РФ під виглядом "служби за контрактом
Фото: Центр протидії дезінформації

Російські пропагандистські ресурси поширюють нові способи залучення молоді з тимчасово окупованих територій України до служби в армії РФ. Студентам пропонують поєднувати навчання у російських вишах із військовою службою за контрактом.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російські пропагандистські ресурси активно поширюють історію про хлопця з Донецька, який нібито навчається у виші та водночас проходить військову службу за контрактом.

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У таких матеріалах наголошують на існуванні спеціального формату контракту для студентів. Через це російська пропаганда намагається створити враження, що військова служба не перешкоджає навчанню та може бути привабливим варіантом для молодих людей.

За допомогою подібних історій російські медіа фактично рекламують службу в армії РФ серед студентської аудиторії.

У поширюваних матеріалах військову службу намагаються представити як можливість отримати гроші, статус та соціальні гарантії. Водночас замовчується, що йдеться про участь у війні проти України.

Таким чином російська пропаганда формує у молоді спотворене уявлення про службу та намагається зробити участь у війні соціально прийнятною.

Особливу увагу російська сторона приділяє молоді з тимчасово окупованих територій України, де протягом окупації системно нав'язується російська ідентичність та проводиться мілітаризація дітей і молоді.

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Українська сторона наголошує, що подібні кампанії є частиною ширшої політики РФ на тимчасово окупованих територіях.

Кремль прагне не лише змінити ідентичність місцевого населення через російську пропаганду та освіту, а й використати мешканців окупованих територій як людський ресурс для продовження війни проти України.

Водночас заклики до служби в російській армії для мешканців окупованих територій відбуваються на тлі значних втрат російських військ у війні проти України.

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