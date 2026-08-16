Сили оборони уразили залізничний міст та склади боєприпасів противника на ТОТ

Генштаб підтвердив ураження ракетного підрозділу противника у Резервному в Криму.

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Сили оборони уразили район зосередження ракетного підрозділу у Криму, залізничний міст та склади противника на ТОТ Запоріжжя і Донеччини.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У ніч на 16 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей", – ідеться у повідомленні.

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Уражено район зосередження ракетного підрозділу противника у Резервному, що на території тимчасово окупованого українського Криму.

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Також уражено залізничний міст у районі Світлодолинського Запорізької області, який окупанти використовують для забезпечення військової логістики та переміщення особового складу.

Також українські воїни уразили склади матеріально-технічних засобів та боєприпасів противника у Карлівці Донецької області.

Робота по ключових військових цілях противника триває.