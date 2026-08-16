Унаслідок атаки РФ у Запорізькій області частково відсутнє електропостачання

Через російські атаки по Біленківській громаді Запорізької області пошкоджені багатоповерхівки та частково відсутнє електропостачання.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Через ворожу атаку у Біленківській громаді частково відсутнє електропостачання. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація", – ідеться у повідомленні.
Росіяни поцілили БпЛА по кількох багатоповерхівках у селі Біленьке. Пошкодило вікна, фасади, покрівлю.
Минулося без постраждалих.
- Унаслідок авіаударів РФ по Вікторівці та Михайлівському Запорізького району дві людини загинули, одна зазнала поранень.