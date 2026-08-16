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Унаслідок атаки РФ у Запорізькій області частково відсутнє електропостачання

Росіяни поцілили БпЛА по кількох багатоповерхівках у селі Біленьке. 

Унаслідок атаки РФ у Запорізькій області частково відсутнє електропостачання
Комунальники ремонтують обладнання енергетичної інфраструктури після ракетного удар
Фото: EPA/UPG

Через російські атаки по Біленківській громаді Запорізької області пошкоджені багатоповерхівки та частково відсутнє електропостачання. 

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Через ворожу атаку у Біленківській громаді частково відсутнє електропостачання. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація", – ідеться у повідомленні. 

Росіяни поцілили БпЛА по кількох багатоповерхівках у селі Біленьке. Пошкодило вікна, фасади, покрівлю. 

Минулося без постраждалих. 

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