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Окупанти атакували Запорізький район: є загиблі та поранена

Армія РФ скинула авіабомби на Вікторівку та Михайлівське.

Окупанти атакували Запорізький район: є загиблі та поранена
Наслідки обстрілу Запорізького району

Унаслідок авіаударів РФ по Вікторівці та Михайлівському Запорізького району дві людини загинули, одна зазнала поранень.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Російська керована авіабомба ударила по Вікторівці. Зруйнований приватний будинок. На жаль, загинули 66-річний чоловік та 64-річна жінка", – ідеться у повідомленні. 

У Михайлівському унаслідок авіаудару пошкоджений будинок. Поранень дістав 39-річний чоловік.

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