Окупанти атакували Запорізький район: є загиблі та поранена

Унаслідок авіаударів РФ по Вікторівці та Михайлівському Запорізького району дві людини загинули, одна зазнала поранень.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Російська керована авіабомба ударила по Вікторівці. Зруйнований приватний будинок. На жаль, загинули 66-річний чоловік та 64-річна жінка", – ідеться у повідомленні.
У Михайлівському унаслідок авіаудару пошкоджений будинок. Поранень дістав 39-річний чоловік.
- Уночі Росія запустила балістичні ракети по Кривому Рогу, Кременчуку і Києву. У Києві троє поранених. У Кривому Розі одна загибла та 13 поранених. Інформація уточнюється.