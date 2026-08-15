УІНП: наступним, кого можуть перепоховати в Україні, буде представник вищого керівництва армії УНР

В Україні до кінця 2026 року можуть відбутися нові перепоховання видатних українських діячів. Наступним планують повернути на батьківщину представника вищого військового керівництва Української Народної Республіки.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

Конкретне ім’я поки не розголошують. Алфьоров пояснив, що над поверненням останків триває робота, яка потребує "менше розголосу, а більше справ". Водночас перелік потенційних кандидатів на перепоховання вже сформований. Голова УІНП підтвердив, що нові перепоховання можуть провести вже цього року.

"Паралельно йдуть дуже багато процесів з приводу різних прізвищ, різних людей. І на сьогоднішній момент ми створюємо всі передумови, щоб цього року ми так само змогли провести ще перепоховання", –пояснив голова УІНП.

Окрім діячів періоду визвольних змагань ХХ століття, Інститут національної пам’яті працює над пошуком поховань представників значно давніших епох. Йдеться про гетьманські та княжі могили.

Кого вже повернули на українську землю