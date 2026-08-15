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У Львові акумулятор спричинив пожежу в багатоповерхівці: зруйнована стіна заблокувала людей

З будинку евакуювали 6 людей, з них 2 – діти.

У Львові акумулятор спричинив пожежу в багатоповерхівці: зруйнована стіна заблокувала людей
Пожежа у Львові
Фото: ДСНС України

У Львові вночі сталася пожежа у квартирі багатоповерхового будинку. Причиною займання став вибух акумуляторної батареї. Через сильне задимлення з будинку довелося евакуювати шістьох людей, серед них двох дітей.

Про пожежу розповіли у ДСНС України.

Після прибуття рятувальників із вікон виривався густий чорний дим. Один із мешканців через задимлення не зміг самостійно залишити помешкання. Вибух також пошкодив суміжну стіну між двома квартирами. Через це у сусідньому помешканні опинилися заблокованими двоє дорослих і двоє дітей. 

Рятувальники потрапили до квартири через драбину та вивели всіх чотирьох людей у безпечне місце. Ще одну жінку через сильне задимлення евакуювали спільно з поліцейськими. Після огляду медиками всі врятовані від госпіталізації відмовилися.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

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