11-й корпус Сухопутних військ ЗСУ очолить полковник Еміль Ішкулов

Колишній командир 80-ї бригади Десантно-штурмових військ та нинішній заступник командира 7-го корпусу ДШВ, полковник Еміль Ішкулов найближчим часом обійме посаду керівника 11-го корпусу Сухопутних військ.

Цей підрозділ відповідає за оборону Краматорська та Словʼянська — ключових міст на Донеччині, які залишаються головним напрямком удару російських військ, передає «Українська правда».

На цій посаді Ішкулов замінить бригадного генерала Олексія Майстренка, який керував корпусом протягом пів року. Джерела медіа в Силах оборони пов'язують кадрові зміни з тим, що управлінські підходи попереднього керівництва не відповідали сучасним реаліям ухвалення рішень.

Військові високо оцінюють професійні навички й управлінські якості нового командира. Очікують, що призначення Ішкулова суттєво посилить оборону на Словʼянському та Краматорському напрямках. Поблизу цих позицій також тримає оборону Третій корпус, із керівництвом якого Ішкулов має досвід успішного співробітництва ще з часів наступу під Бахмутом влітку 2023 року.