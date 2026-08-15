На Рівненщині нетверезий підліток на смерть збив вагітну жінку

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У селі Морочне на Рівненщині 16-річний водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на 26-річну жінку, яка йшла узбіччям дороги. ДТП сталася 14 серпня близько 23:00 на вулиці Центральній.

Про це повідомляє Нацполіція Рівненської області.

За даними поліції, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – драгер показав 1,9 проміле.

Потерпілу, яка була на 37-му тижні вагітності, госпіталізували до лікарні. Від отриманих травм жінка померла. Її дитину також не вдалося врятувати.

Неповнолітнього водія поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.