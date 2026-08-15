На Миколаївщині через російські обстріли постраждала цивільна

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Унаслідок російського терору на Миколаївщині поранень зазнала літня жінка, також пошкоджено адмінбудівлі, АЗС та фермерське господарство.

Про це повідомляє в.о. очільника Миколаїської ОВА Георгій Решетілов.

"Учора ворог атакував БпЛА типу "Shahed/Гербера" Миколаївську область. Внаслідок атаки в Шевченківській громаді постраждала 59-річна жінка, яку було госпіталізовано. Станом на ранок жінка перебуває у стабільному стані", – ідеться у повідомленні.

У Баштанському районі учора та сьогодні вночі ворог вісім разів атакував Снігурівську громаду БпЛА типу "Молнія".

Внаслідок ударів у Снігурівці пошкоджено складське приміщення фермерського господарства, дві адміністративні будівлі, АЗС. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Без постраждалих.