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На Одещині через атаку російських дронів зруйнована будівля фабрики

Після удару загорілися їдальня, котельня та легковий автомобіль.

На Одещині через атаку російських дронів зруйнована будівля фабрики
наслідки атаки РФ по Одещині
Фото: ДСНС в Одеській області

У Білгород-Дністровському районі Одещини внаслідок нічної атаки російських безпілотників зруйнована будівля взуттєвої фабрики. Люди не постраждали.

Про це повідомили у ДСНС в Одеській області.

Унаслідок ударів безпілотників у Білгород-Дністровському районі сталося руйнування будівлі взуттєвої фабрики з подальшим займанням їдальні, котельні та легкового автомобіля.

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Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджено скління та фасад адміністративної будівлі.

На іншій локації після російської атаки виникла пожежа у закинутому приватному житловому будинку. Вогонь також охопив суху траву поруч.

Рятувальники оперативно ліквідували наслідки атаки.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

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