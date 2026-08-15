На Одещині через атаку російських дронів зруйнована будівля фабрики

У Білгород-Дністровському районі Одещини внаслідок нічної атаки російських безпілотників зруйнована будівля взуттєвої фабрики. Люди не постраждали.
Про це повідомили у ДСНС в Одеській області.
Унаслідок ударів безпілотників у Білгород-Дністровському районі сталося руйнування будівлі взуттєвої фабрики з подальшим займанням їдальні, котельні та легкового автомобіля.
Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджено скління та фасад адміністративної будівлі.
На іншій локації після російської атаки виникла пожежа у закинутому приватному житловому будинку. Вогонь також охопив суху траву поруч.
Рятувальники оперативно ліквідували наслідки атаки.
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.
- Учора ввечері російські війська атакували зерновий термінал та готельний комплекс в Одеській області. Унаслідок атаки виникли пожежі.