На Одещині через атаку російських дронів зруйнована будівля фабрики

Після удару загорілися їдальня, котельня та легковий автомобіль.

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У Білгород-Дністровському районі Одещини внаслідок нічної атаки російських безпілотників зруйнована будівля взуттєвої фабрики. Люди не постраждали.

Про це повідомили у ДСНС в Одеській області.

Унаслідок ударів безпілотників у Білгород-Дністровському районі сталося руйнування будівлі взуттєвої фабрики з подальшим займанням їдальні, котельні та легкового автомобіля.

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Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджено скління та фасад адміністративної будівлі.

На іншій локації після російської атаки виникла пожежа у закинутому приватному житловому будинку. Вогонь також охопив суху траву поруч.

Рятувальники оперативно ліквідували наслідки атаки.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.