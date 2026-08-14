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РФ атакувала склад із зерном та готельний комплекс на Одещині

Внаслідок російської атаки виникли пожежі у двох районах області.

РФ атакувала склад із зерном та готельний комплекс на Одещині
наслідки атаки РФ по зерносховищу
Фото: ДСНС України

Російські війська атакували зерновий термінал та готельний комплекс в Одеській області. Унаслідок атаки виникли пожежі. Люди не постраждали.

Про це повідомляє ДСНС України.

В Одеському районі через російський удар загорілося складське приміщення для зберігання зерна. У Білгород-Дністровському районі спалахнув дах будівлі готельного комплексу та суха трава поруч.

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Фото: ДСНС України

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі та не допустили поширення вогню.

Фото: ДСНС України

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

До ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучили 58 рятувальників та 14 одиниць техніки. Також працювали 7 працівників місцевої пожежної команди та 2 одиниці техніки.

Фото: ДСНС України

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