РФ атакувала склад із зерном та готельний комплекс на Одещині

Російські війська атакували зерновий термінал та готельний комплекс в Одеській області. Унаслідок атаки виникли пожежі. Люди не постраждали.
Про це повідомляє ДСНС України.
В Одеському районі через російський удар загорілося складське приміщення для зберігання зерна. У Білгород-Дністровському районі спалахнув дах будівлі готельного комплексу та суха трава поруч.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежі та не допустили поширення вогню.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
До ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучили 58 рятувальників та 14 одиниць техніки. Також працювали 7 працівників місцевої пожежної команди та 2 одиниці техніки.
- У ніч на 14 серпня південь Одеської області знову перебував під ворожим ударом. Росія атакувала житловий сектор, непрацюючі склади і відкриту місцевість.