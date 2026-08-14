Україна ввела санкції проти осіб, компаній і кораблів, які причетні до незаконного вивезення українського зерна

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти осіб і компаній, причетних до незаконного вивезення українського зерна, і суден, які в цьому задіяні.
Про це ідеться на сайті глави держави.
До санкційного пакета включили 13 кораблів, що використовують прапори РФ (8), Панами (3), Белізу та Сен-Кітс і Невісу (по одному), а також 11 громадян Росії та 28 юридичних осіб.
«Всі вони причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій України. Санкції також запроваджені проти власників цих суден та їхніх капітанів і компаній, залучених до вивезення нашого зерна. Україна надасть усю необхідну інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях», - наголосили в ОПУ.
Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що українська сторона розраховує на підтримку партнерів і надіється, що вони не допускатимуть потрапляння краденого українського зерна на свої ринки.
- Того ж дня Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про 26 суден, які Росія використовує для перевезення нафти та нафтопродуктів, скрапленого природного газу, а також зерна з тимчасово окупованих територій України. Інформацію розмістили в розділі "Морські судна" порталу War&Sanctions.
- За даними ГУР, 18 із 26 суден не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів України.