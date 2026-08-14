Україна ввела санкції проти осіб, компаній і кораблів, які причетні до незаконного вивезення українського зерна

Необхідні дані передадуть партнерам, аби і вони підтримали це рішення.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти осіб і компаній, причетних до незаконного вивезення українського зерна, і суден, які в цьому задіяні.

Про це ідеться на сайті глави держави.

До санкційного пакета включили 13 кораблів, що використовують прапори РФ (8), Панами (3), Белізу та Сен-Кітс і Невісу (по одному), а також 11 громадян Росії та 28 юридичних осіб.

«Всі вони причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій України. Санкції також запроваджені проти власників цих суден та їхніх капітанів і компаній, залучених до вивезення нашого зерна. Україна надасть усю необхідну інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях», - наголосили в ОПУ.

Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що українська сторона розраховує на підтримку партнерів і надіється, що вони не допускатимуть потрапляння краденого українського зерна на свої ринки.