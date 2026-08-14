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На Дніпропетровщині через російські обстріли загинули двоє цивільних, ще двоє поранені

Ворог атакував три райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

На Дніпропетровщині через російські обстріли загинули двоє цивільних, ще двоє поранені
наслідки атаки РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вбили та поранили чотирьох цивільних Дніпропетровської області. Три райони опинилися під обстрілами.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей загинули. Ще двоє дістали поранень. Понад 50 разів ворог атакував три райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою", – ідеться у повідомленні.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Понівечені будівля банку, агропідприємство, багатоквартирні будинки, приватна оселя. Загинули жінка та чоловік – поліцейський. У важкому стані до лікарні доправили 72-річного чоловіка. Ще один чоловік 51 року госпіталізований у стані середньої тяжкості. 

На Криворіжжі противник бив по Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджена автівка.

У Синельниківському районі потерпали Васильківська, Петропавлівська та Миколаївська громади. Понівечені сільськогосподарське підприємство, приватні будинки, автомобіль.

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