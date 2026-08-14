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ГУР оприлюднило дані про 26 суден, якими Росія перевозить нафту, газ та українське зерно

18 із 26 суден не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів України.

ГУР оприлюднило дані про 26 суден, якими Росія перевозить нафту, газ та українське зерно
Судно NAYA FALCON
Фото: ГУР МО

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про 26 суден, які Росія використовує для перевезення нафти та нафтопродуктів, скрапленого природного газу, а також зерна з тимчасово окупованих територій України.

Інформацію розмістили в розділі "Морські судна" порталу War&Sanctions.

Серед них – нафтові танкери, які перевозять російські енергоресурси з портів Чорноморського та Балтійського регіонів в інтересах "Лукойлу", "Роснафти", "Сургутнафтогазу", "Новатеку", "Татнафти" та "Газпрому".

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Також ідеться про суховантажі, які вивозять аграрну продукцію з окупованих Бердянська, Севастополя, Керчі та Феодосії, і СПГ-танкери, що транспортують газ із підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2".

За даними ГУР, 18 із 26 суден не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів України. Серед них – балкер LAMAR S, який у 2026 році неодноразово завантажував пшеницю в окупованому Севастополі для подальшого транспортування, зокрема до Сирії, а також судно NAYA FALCON, яке вивезло із Севастополя харчову соду та пшеничні висівки до Єгипту та Кіпру.

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Також ГУР згадує танкер GREGAL, що належить компанії Cymare Navigation FZC з ОАЕ, афілійованій із російським "Совкомфлотом".

У розвідці наголосили, що узгодження санкційної політики та затримання суден-порушників необхідні, аби обмежити морську логістику Росії. Це дозволить зменшити ресурси, які вона використовує для продовження війни проти України.

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