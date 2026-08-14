У центрі Варшави евакуюють людей через знайдені боєприпаси часів Другої світової

У центрі Варшави сапери працюють із чотирма боєприпасами, які, ймовірно, залишилися з часів Другої світової війни. Через це з району знахідки евакуюють близько 4 тисяч людей.

Про це пише Polsat.

Небезпечні предмети виявили напередодні під час земляних робіт на перехресті вулиць Гжибовської та Желязної у районі Воля. На них натрапив оператор екскаватора.

Поліція встановила безпечну зону радіусом 300-400 метрів навколо місця знахідки. Евакуація, зокрема, стосується мешканців житлового будинку та працівників восьми офісних будівель.

Роботи проводять військові сапери, їм допомагають поліція та пожежники. За умови безперешкодної евакуації вилучення боєприпасів планують завершити вже за кілька годин.

Фото: Polsatnews