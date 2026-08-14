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Міноборони: В Україні від початку повномасштабної війни від мін постраждали 1645 людей

Серед постраждалих – 170 дітей. Понад 3,4 млн гривень допомоги від міжнародних організацій уже отримали 185 людей.

Міноборони: В Україні від початку повномасштабної війни від мін постраждали 1645 людей
Фото: ДСНС

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії від мін та вибухонебезпечних залишків війни постраждали 1645 людей, з них 170 дітей та 1475 дорослих.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Інформацію про мінні інциденти збирає, перевіряє та вносить до відповідної системи Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

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Ці дані, зокрема, використовують для надання допомоги постраждалим. Упродовж 2023–2026 років 185 людей отримали від міжнародних організацій понад 3,4 млн грн допомоги.

Кошти спрямовують, зокрема, на лікування та реабілітацію, а також придбання засобів для дистанційного навчання і роботи людей, які отримали мінно-вибухові травми.

Дані про інциденти надходять від обласних військових адміністрацій, підрозділів ДСНС та Національної поліції. Після збору та верифікації інформацію вносять до системи управління інформацією у сфері протимінної діяльності.

Правоохоронці відкривають кримінальні провадження за фактами підривів цивільних на мінах, встановлюючи порушення Росією правил і звичаїв ведення війни.

Інформаційна база та інтерактивна карта також допомагають державним і гуманітарним організаціям інформувати населення про мінну небезпеку та організовувати допомогу постраждалим.

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