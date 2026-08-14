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Україна почала офіційно закуповувати для ЗСУ керовану авіабомбу «Вирівнювач»

Також розробляють ще близько десятка перспективних зразків високоточного авіаційного озброєння.

Україна почала офіційно закуповувати для ЗСУ керовану авіабомбу «Вирівнювач»
Українська керована планувальна бомба Вирівнювач
Фото: Brave1

Українську керовану авіабомбу «Вирівнювач» після успішного завершення випробувань вже офіційно закуповують для потреб ЗСУ. 

Про це повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ полковник Владислав Волошин, передає «Укрінформ».

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Окрім цього, розробляють ще близько десятка перспективних зразків високоточного авіаційного озброєння, щоб зменшити перевагу Росії у цій сфері.

За словами Волошина, якщо торік росіяни застосовували у середньому приблизно 180 КАБів на добу, то зараз цей показник перевищує 300 одиниць. Головне завдання українських військових — вирівняти ситуацію якісно і кількісно, а згодом здобути перевагу.

Українські модулі планерування і корекції дозволяють перетворювати звичайні авіабомби на високоточну зброю, яка здатна уражати об'єкти противника на оперативній глибині, зазначив Волошин. Для випробування нових комплектів Повітряні сили ЗСУ здійснили сотні літако-вильотів. Вітчизняні розробки значно дешевші за закордонні аналоги, що дає змогу швидко нарощувати масштаби їхнього виробництва.

  • Авіабомбу «Вирівнювач» створила компанія DG Industry. КАБ має бойову частину масою 250 кілограмів, дальність польоту від 10 до 130 кілометрів і призначена для ураження цілей у глибокому тилу ворога. При цьому український виріб коштує майже втричі дешевше за американський аналог JDAM.
Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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