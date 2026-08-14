Україна почала офіційно закуповувати для ЗСУ керовану авіабомбу «Вирівнювач»

Також розробляють ще близько десятка перспективних зразків високоточного авіаційного озброєння.

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Українську керовану авіабомбу «Вирівнювач» після успішного завершення випробувань вже офіційно закуповують для потреб ЗСУ.

Про це повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ полковник Владислав Волошин, передає «Укрінформ».

Окрім цього, розробляють ще близько десятка перспективних зразків високоточного авіаційного озброєння, щоб зменшити перевагу Росії у цій сфері.

За словами Волошина, якщо торік росіяни застосовували у середньому приблизно 180 КАБів на добу, то зараз цей показник перевищує 300 одиниць. Головне завдання українських військових — вирівняти ситуацію якісно і кількісно, а згодом здобути перевагу.

Українські модулі планерування і корекції дозволяють перетворювати звичайні авіабомби на високоточну зброю, яка здатна уражати об'єкти противника на оперативній глибині, зазначив Волошин. Для випробування нових комплектів Повітряні сили ЗСУ здійснили сотні літако-вильотів. Вітчизняні розробки значно дешевші за закордонні аналоги, що дає змогу швидко нарощувати масштаби їхнього виробництва.