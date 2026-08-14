Кабмін посилив підтримку агросектору через російську блокаду портів

За перші 12 днів серпня Україна відвантажила за кордон лише третину необхідного експорту.

Уряд ухвалив низку рішень для підтримки аграрного сектору, забезпечення фінансування осінньої посівної кампанії та збереження експорту в умовах блокування морської логістики.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зокрема, урядовці переглянули мінімальні експортні ціни з урахуванням здорожчання альтернативних маршрутів. Тепер агровиробники можуть залучати до 90 мільйонів гривень кредитів на обігові кошти, а влада вже розподілила 20,8 мільярда гривень портфельних гарантій за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

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НБУ також збільшив коефіцієнт застави під сільськогосподарську продукцію з 0,4 до 0,75, що дозволяє практично вдвічі збільшити обсяг фінансування під заставу наявного врожаю. Окрім того, окремі вимоги до кредитування агросектору пом'якшили до 1 вересня 2027 року.

З початку року аграрії вже залучили близько 100 мільярдів гривень кредитів, з яких 45 мільярдів гривень — за програмою «5-7-9%». Урядовці очікують, що після набрання чинності новими рішеннями темпи кредитування можуть зрости до понад 5 мільярдів гривень на тиждень.

У Мінагро зазначили, що блокада портів Великої Одеси суттєво позначилася на агроекспорті. За перші 12 днів серпня Україна відвантажила за кордон близько 590 тисяч тонн агропродукції, що становить лише третину від необхідного обсягу. Наразі експорт здійснюється виключно альтернативними шляхами: залізниця та Дунайський регіон забезпечують по 40–45% перевезень, а ще близько 10% припадає на автомобільний транспорт.

За умов тривалої морської блокади щонайменше половина експортного потенціалу країни, тобто близько 30 мільйонів тонн агропродукції, ризикує не потрапити на міжнародні ринки. Для мінімізації втрат Мінагрополітики продовжує розбудовувати альтернативну логістику та розширювати доступ аграріїв до пільгового фінансування.