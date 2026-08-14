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Фонд держмайна готує до продажу конфіскований у Буковелі готель «AmstelSki»

Раніше він належав екскерівникові охорони Януковича.

Фонд держмайна готує до продажу конфіскований у Буковелі готель «AmstelSki»
готель «AmstelSki» у Буковелі
Фото: ФДМУ

Фонд держмайна готує до продажу готель «AmstelSki» у Буковелі.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Раніше готель належав підсанкційному В'ячеславу Заневському - офіцеру ЗС РФ та колишньому керівнику охорони президента-втікача Віктора Януковича. Після початку повномасштабного вторгнення Заневський організовував безпеку під час будівництва стратегічних військово-логістичних об’єктів росіян (зокрема, мосту через річку Кальміус у Маріуполі — частини сухопутного коридору з Ростова-на-Дону до Криму), допомагав російським військам виявляти українських патріотів, учасників АТО та військовослужбовців ЗСУ на тимчасово окупованих територіях. 

За рішенням ВАКС від лютого минулого року майно остаточно стягнули у дохід держави. Зараз воно у підпорядкуванні ФДМУ. 

«Йдеться про 100% корпоративних прав ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ», земельні ділянки під комплексом, 5 зареєстрованих торгових марок, серед яких бренди «AmstelSki» та «DeMolen». Фонд уже змінив керівництво на об'єкті для забезпечення прозорої діяльності та якісної передприватизаційної підготовки. Усі судові арешти та обтяження, накладені на майно товариства, зусиллями ФДМУ вже скасовано. Нині триває процес державної реєстрації прав власності на землю за державою, інвентаризація та підготовка до оцінки», - повідомили у Фонді.

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