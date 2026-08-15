За добу на фронті відбулося 233 бої: найважче на Костянтинівському напрямку

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Розпочалася 1634-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби на фронті зафіксували 233 бойові зіткнення.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби російські війська здійснили 71 авіаційний удар, під час яких скинули 241 керовану авіаційну бомбу.

Крім того, окупанти застосували 10 626 дронів-камікадзе та здійснили 3042 обстріли позицій українських військових і населених пунктів, зокрема 36 — із використанням реактивних систем залпового вогню.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські військові зупинили шість атак противника. Росіяни здійснили чотири авіаудари, скинувши вісім авіабомб, та 62 рази обстріляли позиції Сил оборони й населені пункти.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 12 атак. Ворог намагався просунутися в районах Стариці, Вовчанська та в бік Ізбицького, Вільчі, Лимана, Широкого, Аниксиного та Хатнього.

На Куп’янському напрямку російські війська здійснили 14 наступальних дій у бік Петро-Іванівки та в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку українські військові відбили п’ять атак — противник намагався просунутися в напрямку Дробишевого та Лимана.

На Слов’янському напрямку зафіксували 23 штурмові дії російських військ. Бої тривали в районах Різниківки, Закітного, Кривої Луки та в напрямку Рай-Олександрівки, Озерного й Миколаївки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в бік Юрківки.

Найбільше атак за добу зафіксували на Костянтинівському напрямку — 34. Росіяни штурмували в районах Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Торецького, Софіївки та намагалися просунутися в напрямку Степанівки, Довгої Балки та Кучерового Яру.

На Покровському напрямку ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах Дорожнього, Котлиного, Удачного та в бік Світлого, Нового Донбасу, Муравки, Білицького, Шевченка, Василівки й Сергіївки.

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На Олександрівському напрямку українські військові відбили шість атак противника. Ворог наступав у бік Піддубного, Мирного, Вербового та Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку російські війська сім разів атакували позиції Сил оборони, намагаючись просунутися в бік Рівного, Верхньої Терси та Новоселівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили одну спробу ворога просунутися в напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку росіяни наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявили.