У Марганці через російську атаку загинула дитина: 11 людей поранені

У Марганці Дніпропетровської області внаслідок нічної атаки російських військ загинув тримісячний хлопчик. Ще 11 людей отримали поранення, семеро з них перебувають у лікарні у важкому стані.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, російські війська під час нічної атаки спрямували безпілотники по багатоповерхівці у Марганці.
Унаслідок удару загинув тримісячний хлопчик.
Ще 11 людей отримали поранення. Семеро постраждалих госпіталізували у важкому стані.
Серед поранених двоє дітей: 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.
Також під ударом РФ уночі були й Нікополь та Покровська громади.
На Синельниківщині противник поцілив по Миколаївській, Покровській, Васильківській громадах. Пошкоджені сільськогосподарське підприємство та будинок культури.
У Самарівському районі росіяни били по Піщанській громаді. Понівечений приватний будинок.
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