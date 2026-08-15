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У Марганці через російську атаку загинула дитина: 11 людей поранені

Ворог уночі атакував місто на Дніпропетровщині.

У Марганці через російську атаку загинула дитина: 11 людей поранені
наслідки атаки РФ по Марганцю
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Марганці Дніпропетровської області внаслідок нічної атаки російських військ загинув тримісячний хлопчик. Ще 11 людей отримали поранення, семеро з них перебувають у лікарні у важкому стані.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, російські війська під час нічної атаки спрямували безпілотники по багатоповерхівці у Марганці.

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Унаслідок удару загинув тримісячний хлопчик.

Ще 11 людей отримали поранення. Семеро постраждалих госпіталізували у важкому стані.

Серед поранених двоє дітей: 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.

Також під ударом РФ уночі були й Нікополь та Покровська громади.

На Синельниківщині противник поцілив по Миколаївській, Покровській, Васильківській громадах. Пошкоджені сільськогосподарське підприємство та будинок культури.

У Самарівському районі росіяни били по Піщанській громаді. Понівечений приватний будинок.

  • Рятувальники надавали постраждалим домедичну допомогу та допомагали транспортувати їх до карет «швидкої».
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