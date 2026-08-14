Гідрометцентр: на вихідних в Україні буде тепло та без опадів

На вихідних в Україні переважно без опадів, лише в понеділок, 17 серпня, у західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Температура вночі 8-16°, вдень 21-28°, на Закарпатті, 16-17 серпня в більшості областей 27-33°.
В суботу, 15 серпня, невелика хмарність, проте без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі 8-13°; вдень 23-28°, на Закарпатті 30-33°, на сході та північному сході країни 20-25°.
На Київщині та в Києві без опадів.
Температура по області вночі 8-13°, вдень 23-28°; у Києві вночі 11-13°, вдень близько 25°.