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Гідрометцентр: на вихідних в Україні буде тепло та без опадів

В більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +33°.

Гідрометцентр: на вихідних в Україні буде тепло та без опадів
Прогноз погоди на 15 серпня
Фото: Український гідрометцентр в Fаcebook

На вихідних в Україні переважно без опадів, лише в понеділок, 17 серпня, у західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. 

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Температура вночі 8-16°, вдень 21-28°, на Закарпатті, 16-17 серпня в більшості областей 27-33°.

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В суботу, 15 серпня, невелика хмарність, проте без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. 

Температура повітря вночі 8-13°; вдень 23-28°, на Закарпатті 30-33°, на сході  та північному сході країни 20-25°.

На Київщині та в Києві без опадів.

Температура по області вночі 8-13°, вдень 23-28°; у Києві вночі 11-13°, вдень близько 25°.

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